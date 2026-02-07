La noche del viernes dejó un sabor agridulce para Chivas tras su triunfo ante Mazatlán, pues Luis Romo salió lesionado y encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El defensor rojiblanco tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente afectado, y por la forma en la que caminaba al salir del estadio, todo apunta a que podría perderse varios partidos mientras se recupera al cien por ciento. Incluso Gabriel Milito reconoció en conferencia de prensa que la lesión luce preocupante, anticipando una baja sensible para su esquema defensivo.

Esta situación obligará al estratega argentino a mover sus piezas en la zaga, con Diego Campillo como la opción más natural para cubrir la baja de Romo. Sin embargo, el panorama también podría provocar cambios más profundos dentro del plantel, especialmente en el caso de Erick Gutiérrez, quien podría ver un giro inesperado en su futuro con el Rebaño Sagrado.

El futuro de Érick Gutiérrez en Chivas está en el aire.

Actualmente, Erick Gutiérrez está completamente descartado por Gabriel Milito, y aunque no se han revelado los detalles del distanciamiento, diversas declaraciones de ambas partes apuntan a un conflicto personal. No obstante, considerando que el Guti puede desempeñarse como defensor central con buena salida de balón, no se descarta que reciba una última oportunidad para quedarse en el equipo y cubrir la baja de Romo, sobre todo si la recuperación del capitán se prolonga más de lo esperado.

Todo dependerá de la postura final de Milito y de la directiva rojiblanca, pues aunque el conflicto habría surgido por una decisión con la que Gutiérrez no estuvo de acuerdo, existe la posibilidad de que ambas partes acerquen posturas ante la falta de tiempo para concretar su salida. De hecho, todo indica que, juegue o no, el mediocampista mexicano se quedará en Chivas al menos hasta el verano, cuando el mercado ofrezca más alternativas para definir su futuro.

Erick Gutiérrez rompió el silencio y dio brevemente su versión de los hechos

Hace unos días, Erick Gutiérrez rompió el silencio sobre su situación en Chivas, negando que el problema haya iniciado de su parte y asegurando que su intención es quedarse en el club y sumar desde la cancha. Además, el mediocampista expresó su admiración por el nivel que ha mostrado el equipo bajo el mando de Gabriel Milito, por lo que ahora resta esperar si ambas partes logran llegar a un acuerdo que le permita tener una última oportunidad con el Rebaño Sagrado.