La directiva del Club Deportivo Guadalajara continúa moviendo piezas en su plantilla y uno de los temas sobre la mesa es el futuro de Erick Gutiérrez, quien no figura en el proyecto de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

Chivas atraviesa un presente inmejorable, liderando la clasificación con paso perfecto tras sumar 12 puntos en cuatro jornadas. En medio de ese buen momento, el mediocampista fue cuestionado por Jesús Hernández sobre la posibilidad de integrarse al equipo, y su reacción no dejó espacio a dudas.

“Obvio”, respondió el “Guti” sin titubear. “¿Y si te dicen quédate?”, insistió Jesús Hernández. “Ah sí, ellos ya saben”, sentenció el futbolista de 30 años de edad.

Vale la pena destacar que la situación de Erick Gutiérrez sigue sin definirse y los plazos empiezan a apretar para el Rebaño Sagrado, ya que el periodo de registros en la Liga MX cierra el próximo 9 de febrero. En caso de no concretar su salida dentro del futbol mexicano, la Major League Soccer (MLS) aparece como la alternativa más viable.

¿Cuándo volverán a jugar las Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Las Chivas volverán a la cancha este viernes 6 de febrero para medirse a Mazatlán FC en duelo correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto y está programado para arrancar a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.