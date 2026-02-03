Chivas vive un inicio de torneo simplemente soñado, luego de ganar sus primeros cuatro partidos del Clausura 2026 y confirmar que el proyecto de Gabriel Milito está dando resultados inmediatos. El funcionamiento del equipo ha sido sólido y convincente, al grado de que las casas de apuestas más importantes de México ya colocan al Guadalajara como el principal candidato al título, una señal clara del impacto que ha tenido el nuevo proceso.

Este gran momento, sin embargo, no es exclusivo del Primer Equipo. Las distintas categorías del club también firmaron un fin de semana altamente positivo, comenzando por Chivas Femenil, que se impuso 3-1 al León en el Estadio Akron. Con ese resultado, el equipo rojiblanco escaló hasta el tercer lugar de la Tabla General, confirmando que también es un serio contendiente en el torneo.

Chivas Femenil goleó al León.

Por su parte, el Tapatío también tuvo una actuación destacada al vencer 2-0 a los Leones Negros en el Clásico Tapatío de la Liga Expansión. Este triunfo les permitió subir al tercer lugar de la clasificación, igualando lo hecho por la Femenil. Además, Chivas Sub-21 consiguió su segundo triunfo del Clausura 2026 al derrotar por la mínima al Atlético San Luis, resultado con el que se metieron por primera vez en puestos de Liguilla.

Los buenos resultados se extendieron al resto de Fuerzas Básicas. Chivas Sub-19 empató 2-2 ante Atlético San Luis, mientras que Chivas Femenil Sub-19 logró su primera victoria del torneo con una contundente goleada 6-0 sobre León. A su vez, Chivas Sub-17 mantuvo su paso perfecto con su tercer triunfo consecutivo tras vencer 2-0 a los Panzas Verdes, y la Sub-15 también brilló goleando 5-2 al conjunto esmeralda.

Chivas es amplio favorito para vencer a Mazatlán y mantener el paso perfecto

El siguiente reto para el Primer Equipo será este viernes ante Mazatlán, en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026. Se trata de un partido entre realidades completamente opuestas: mientras Chivas ha ganado sus cuatro encuentros, los Cañoneros han perdido todos los que han disputado, reflejando un proyecto que parece estar enfocado únicamente en sobrevivir los próximos meses antes de su posible venta al Atlante.