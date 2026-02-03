Erick Gutiérrez salió al paso de los señalamientos que lo colocan como un jugador problemático dentro del Club Deportivo Guadalajara y fue claro al desmentir cualquier conflicto en el vestidor rojiblanco.

El mediocampista aseguró en entrevista breve con Jesús Hernández que su relación con el grupo siempre fue positiva y que las versiones que circularon no corresponden a la realidad que vivió en Verde Valle.

“Nada de discusión, nada de peleas, tengo muchos amigos ahí; los sigue viendo, de hecho todavía”, expresó el “Guti” mientras atendía a algunos aficionados que se acercaron a pedirle una foto y un autógrafo.

Erick Gutiérrez aclaró que su situación en Chivas no pasa por lo económico

En las últimas semanas surgieron versiones que apuntaban a que Erick Gutiérrez no estaba dispuesto a ceder en lo económico para concretar su salida hacia otro club; sin embargo, el propio mediocampista desmintió esa versión dejando claro que su situación no pasa por un tema salarial.

“No, es mentira todo eso, se están portando bien conmigo, la verdad“, mencionó el futbolista de 30 años de edad, quien ha sonado para reforzar a los Tuzos del Pachuca y San Diego FC de la Major League Soccer (MLS).