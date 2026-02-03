La situación de Alan Pulido en Chivas es prácticamente insostenible. El delantero no entra en planes de Gabriel Milito y está completamente descartado del equipo, sin ninguna posibilidad de sumar minutos en el Clausura 2026. El gran problema para concretar su salida ha sido su alto sueldo, que frena el interés de varios clubes, sumado a que el propio jugador no ha dado facilidades para ser traspasado, a pesar de saber que no jugará ni un solo minuto con el Guadalajara.

Sin embargo, a solo unos días de que cierren los registros en la Liga MX, podrían abrirse un par de opciones inesperadas para Pulido. Dos equipos del futbol mexicano están cerca de perder a sus delanteros estrella y, considerando que el torneo ya está avanzado, eso los obligaría a buscar de manera urgente a un atacante que pueda cubrir ese hueco.

Chivas está pagando por sus decisiones con Pulido.

La primera opción sería el Atlas, ya que el delantero serbio Uros Durdevic, mejor conocido como Djuka, se iría a Monterrey tras la salida de Germán Berterame al Inter Miami. Este escenario podría ser ideal para Pulido, pues no tendría que salir de Guadalajara, un factor que habría pesado mucho en su negativa a aceptar otras ofertas dentro de la Liga MX.

La segunda alternativa sería el Atlético San Luis, debido a que Cruz Azul está haciendo todo lo posible para convencer a Joao Pedro de fichar con ellos. De concretarse esa operación, los potosinos se quedarían con poco margen de maniobra para encontrar un sustituto. Además, la buena relación entre las directivas del San Luis y Chivas, con varios intercambios recientes de jugadores, podría facilitar una negociación de último momento.

Alan Pulido ni siquiera entrena con el Primer Equipo de Chivas

Aunque Alan Pulido fue registrado con Chivas para el Clausura 2026, este movimiento fue únicamente un trámite para cumplir con obligaciones ante la FIFA. El delantero no tendrá participación en el torneo y ni siquiera entrena con el Primer Equipo, ya que trabaja con la Sub-21 únicamente para mantenerse en forma, a la espera de que pueda aparecer una oferta que permita su salida del club.