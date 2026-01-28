El conflicto entre Chivas y Alan Pulido continúa, en donde la directiva rojiblanca habría tratado de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero de 34 años; sin embargo, el futbolista habría agotado la paciencia de los directivos con su actitud.

A Puligol le resta todo el año 2026 con contrato vigente con el Guadalajara, por lo que él no tiene deseos de cambiar de equipo ni de perder parte de ese dinero que tiene garantizado, por lo que no se habría prestado a dar concesiones en las negociaciones que le planteó la gente del Rebaño.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el atacante se mostró inflexible a cualquier tipo de negociación, en donde exigía el pago total de su salario por lo que le restaba de contrato, por lo que el chiverío estaría dispuesto todavía a tratar de llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando sea el futbolista el que busque esta opción.

“La postura respecto al dinero ha resultado absolutamente inflexible (…) No han encontrado la manera contractualmente legal de despachar a Alan Pulido, ya lo habrían hecho. El futbolista está aferrado en que está en su libre derecho de cobrar el contrato completo. La actitud ha sido absolutamente inflexible: ‘me pagas el contrato completo o nada’.

“La dirigencia está decepcionada y por otro lado fastidiada, harta, cansada, de esta postura inflexible porque en algún momento se le buscó, se buscó a su gente, se sugirió la posibilidad de negociar una indemnización, se pretendía buscar una indemnización que dejara satisfechas a todas las partes involucradas, con tiempo suficiente para que Alan se acomodara en otro equipo, pero esto significaba sacrificar un montón del contrato que tiene ya firmado y no estuvo dispuesto.

“La directiva sigue teniendo la disposición de negociar el finiquito, pero ahora es de ‘va, búscame. Yo ya no voy a andar rogando‘”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo cierran los registros de la Liga MX?

El reloj comienza a ser un factor que corre en contra tanto de Alan Pulido como de la directiva del Guadalajara, ya que el cierre de registros en la Liga MX y en gran parte del mundo se suscitará el 9 de febrero, por lo que queda poco tiempo para que puedan alcanzar un acuerdo y el delantero pueda encontrar acomodo en otra institución.