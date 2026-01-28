La directiva de Chivas encabezada por Alejandro Manzo y Javier Mier tomó la decisión de no salir al mercado de fichajes a contratar a un defensa central pese a que habría sido una petición expresa del entrenador Gabriel Milito, en donde el Director Deportivo del Rebaño habría tenido todo el tiempo un plan de emergencia.

Tomando en cuenta de que en el Guadalajara hay varios defensas centrales como José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Luis Romo y Daniel Aguirre, los altos mandos rojiblancos tendrían en las fuerzas básicas a un candidato a subir al primer equipo dentro de poco tiempo.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, confirmó que el fichaje del semestre anterior, Carlo Soldati, está por recuperarse al cien por ciento y en los próximos días podrá ser elegible en el Tapatío, insinuando que el exjugador del Cagliari de Italia sería una apuesta de Javier Mier.

“Lo ficharon con la intención de que en el mediano plazo pudiera convertirse más que en una promesa, una realidad. Se trata del defensa central Carlo Soldati de las fuerzas básicas del Querétaro y se fue a jugar al futbol de Italia con el Cagliari, donde le fue bastante bien.

“Carlo Soldati ya ha avanzado mucho en su proceso de recuperación y está prácticamente listo, a semanas si no es que días de estar al cien por ciento y poder ser considerado dentro del equipo de Tapatío.

“Hemos hablado de que Chivas tomó la decisión de no ir al mercado de fichajes a buscar defensas centrales cuando acaban de asumir el riesgo porque el muchacho viene saliendo de una lesión prolongada (…) Se espera que en febrero ya pueda ser tomado en cuenta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Carlo Soldati presumió que está en buena forma física

A través de redes sociales, el propio Carlo Soldati reposteó una fotografía en el que se le aprecia en el entrenamiento del Tapatío, mientras realiza la práctica con total normalidad en compañía de sus compañeros de fuerzas básicas, confirmando que está muy cerca de reaparecer en las canchas.

¿Carlo Soldati podría jugar en Chivas pese a estar registrado con Tapatío?

El futbolista tiene poco más de 20 años, por lo que al estar registrado en el Tapatío, equipo filial de Chivas, tiene la libertad de poder subir o bajar al primer equipo según lo decidan dentro del club sin ninguna restricción por parte de la Liga MX.