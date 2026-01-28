Chivas siempre ha apostado todo al talento que surge de sus fuerzas básicas, en donde muchos de esos jugadores no logran consolidarse con la camiseta rojiblanca; sin embargo, siguen buscando oportunidades para cumplir el sueño de mantenerse como futbolistas profesionales.

Tal es el caso de este futbolista que llevó a cabo todo su proceso formativo en la cantera del Guadalajara, cumpliendo el sueño de debutar con el primer equipo en el Apertura 2018, primero en Copa MX contra Alebrijes de Oaxaca y unos días después en Liga MX contra Santos Laguna.

Diego Hernández es un futbolista de apenas 26 años de edad que cumplió el sueño de jugar en Primera con el chiverío gracias a la confianza de José Saturnino Cardozo; sin embargo, solo vio actividad frecuente en el torneo copero.

Con la esperanza de que su carrera despuntara, se fue a préstamo por dos años al Atlético de San Luis en donde tuvo algunas oportunidades, pero sin destacar, por lo que regresó al Tapatío en 2020 para iniciar una carrera en Liga de Expansión con la Jaiba Brava, Cancún FC y posteriormente con Correcaminos.

Sin embargo, desde el semestre pasado decidió salir de México para probar fortuna en el extranjero, encontrando cabida en la Liga de Andorra, pero no con el Rangers de Marco Fabián, sino con el FC Penya Encarnada, escuadra en la que brilla como titular indiscutible jornada a jornada.

Diego Hernández en fuerzas básicas de Chivas (IMAGO 7)

Diego Hernández con el Penya Encarnada (IG: Diego Hernández)

¿Quién es la hermana de Diego Hernández?

Aunque no es muy conocido, el canterano del Guadalajara es hermano de la presentadora de TUDN, Ana Caty Hernández, quien ha destacado por sus conocimientos en el ámbito futbolístico, siendo parte de las coberturas de Selección Mexicana en múltiples ocasiones.