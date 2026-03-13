Después de casi un mes, Chivas volverá a jugar en la cancha del Estadio Akron para el duelo contra Santos Laguna, en donde la escuadra rojiblanca parte como amplio favorito para salir con los tres puntos y seguir peleando la parte alta de la tabla de posiciones del Clausura 2026.

El Guadalajara viene con el ánimo a tope gracias a que salió victorioso en el Clásico Tapatío de la semana pasada frente al Atlas, por lo que tratarán de registrar una nueva racha de seguidilla de triunfos como lo hicieron en la recta final del torneo pasado y al arranque de este.

Por su parte, Santos es el peor equipo del futbol mexicano; sin embargo, quieren salir de ese bache futbolístico y qué mejor que hacerlo a cuesta del Rebaño Sagrado, por lo que los de la Comarca Lagunera ya advirtieron que viajarán a la Perla de Occidente a parar a los tapatíos con faltas, tal y como lo adelantó Bruno Amione.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara será frente a Santos en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está agendado para disputarse este sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

El compromiso entre rojiblancos y albiverdes será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos la transmisión correrá a cuenta de Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles de este partido a través de Rebaño Pasión.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026