El canterano rojiblanco está cerca de continuar su carrera en Tijuana como parte de la operación por Kevin Castañeda. Repasamos los números que dejó durante su paso por el primer equipo.

La salida de Yael Padilla de Chivas parece cuestión de tiempo. El atacante de 20 años formará parte de la operación que llevará a Kevin Castañeda al Guadalajara y pondrá fin, al menos por ahora, a una etapa que comenzó con enormes expectativas y que concluye con una importante experiencia acumulada en Primera División.

Formado en las Fuerzas Básicas rojiblancas, Padilla irrumpió en el Apertura 2023 de la mano de Veljko Paunovic. Su debut fue inolvidable: ingresó desde el banco de suplentes y marcó el gol de la victoria frente a León. Apenas unos días después volvió a anotar ante Atlético San Luis, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes ilusiones de la afición.

Desde entonces, el atacante disputó un total de 75 partidos oficiales con la camiseta de Chivas, repartidos a lo largo de seis torneos. En ese período acumuló 2.223 minutos de actividad, registró ocho goles y cinco asistencias, para un total de 13 participaciones directas de gol.

Sus mejores etapas en cuanto a continuidad llegaron durante el Apertura 2024 bajo las órdenes de Veljko Paunovic y posteriormente en el Clausura 2025, torneo en el que tuvo actividad tanto con Óscar García como con Gerardo Espinoza. Fueron los certámenes en los que logró sumar una mayor cantidad de minutos y presencia dentro de la rotación del primer equipo.

Chivas tendrá cláusula de recompra por Yael Padilla

Más allá de que nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible, los números reflejan que Padilla participó en un gol cada 171 minutos disputados, una cifra interesante para un futbolista que en gran parte de su recorrido alternó titularidades con ingresos desde el banquillo. Ahora buscará relanzar su carrera en Xolos de Tijuana, mientras Chivas se reserva una cláusula de recompra que podría abrirle la puerta a un eventual regreso si logra alcanzar el potencial que mostró durante sus primeros pasos en Liga MX.