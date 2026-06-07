El Rebaño ya tiene asegurado a su primer refuerzo de cara al Apertura 2026. Kevin Castañeda será rojiblanco y Yael Padilla abandonará la institución para ir a Xolos.

Las Chivas de Guadalajara continúan con su período vacacional antes de reportar para la pretemporada rumbo al Apertura 2026. En medio de un creciente clima mundialista, el Rebaño Sagrado también se mueve en el mercado para reforzar su plantilla. Gabriel Milito ya tiene asegurado a su primer refuerzo, el cual será presentado próximamente de manera oficial y ha caído bien a gran parte de la afición rojiblanca.

Kevin Castañeda ya es de Chivas

La directiva se movió rápido y varias fuentes ya confirmaron el acuerdo total entre Chivas y Tijuana por el fichaje de Kevin Castañeda. El mediocampista ofensivo vestirá la playera del Guadalajara a partir del próximo torneo, a cambio de una suma que rondaría los 3 millones de dólares, sumados a la ficha de Yael Padilla, quien abandonará las filas rojiblancas. Aún así, el Rebaño logró incluir una cláusula de recompra en caso de que el canterano encuentre su mejor versión con los Xolos.

(Captura)

Denzell García no llegará a Chivas

Tal parece que el objetivo del Guadalajara es reforzar la zona media, ya que además de Castañeda, sonaron otros mediocampistas, uno de ellos Denzell García, de los Bravos de Juárez. Aunque hubo varias idas y vueltas y no se llegó a una oferta formal, finalmente César Merlo informó que la operación está descartada, ya que en el Rebaño no estaban dispuestos a pagar la suma de 10 millones de dólares que exigía el cuadro fronterizo.

Óscar Macías tampoco regresaría

Otro nombre que volvió a aparecer en los rumores fue el de Óscar Macías, contención surgido del Guadalajara pero que ahora lleva ya unos años en Atlético San Luis. Según el periodista Jon Borbon, el mediocampista de 27 años no está en carpeta para reforzar a Chivas de cara al Apertura 2026. Macías abandonó las filas rojiblancas durante la gestión de Fernando Hierro, luego de destacar varios torneos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Brian Gutiérrez entrenó diferenciado

Luego de ser una de las figuras en la goleada de México por 5-1 sobre Serbia, el futbolista de Chivas, Brian Gutiérrez, entrenó de manera diferenciada con la Selección Mexicana. El mediocampista de 22 años, gran revelación del Tri, se perfila como titular para el debut mundialista frente a Sudáfrica, aunque la imagen generó cierta preocupación.