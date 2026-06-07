El "Conejo" Pérez fue cuestionado sobre la competencia por la portería de la Selección Mexicana.

La portería de la Selección Mexicana sigue generando debate a pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, para el exportero azteca, Óscar Pérez, los tres guardametas convocados por Javier Aguirre cuentan con los méritos suficientes para estar en la lista.

Y fue en una entrevista con AS México, donde el exarquero mexicano compartió su opinión sobre la elección de Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Al ser cuestionado sobre si habría incluido a algún otro nombre entre los convocados, “Conejo” Pérez reconoció que hubo jóvenes arqueros que cerraron de buena manera la temporada, aunque consideró que la falta de proceso dentro de la Selección Mexicana terminó por jugarles en contra.

“Memo está allá en Chipre, jugó y tuvo minutos. Es importante siempre estar activo y con ritmo. Tala me parece que cerró muy bien. Carlos Acevedo ha sido muy constante en sus actuaciones”, mencionó.

¿Guillermo Ochoa como titular en la Selección Mexicana?

Respecto a Guillermo Ochoa, Óscar Pérez aseguró que el veterano guardameta tiene argumentos suficientes para pelear por la titularidad, aunque evitó asegurar que será el elegido para el partido inaugural frente a la Selección de Sudáfrica.

“Claro, sin duda es elegible. Está en la lista. Tiene cinco Mundiales, ha mantenido una gran regularidad. Está jugando en el futbol internacional. Me parece que tiene las condiciones para estar”, comentó.

Sin embargo, expresó su confianza en cualquiera de las opciones disponibles para Javier Aguirre y afirmó que la Selección Mexicana no tendrá problemas bajo los tres postes.