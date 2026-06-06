Los dos futbolistas del Guadalajara habrían puesto pausa a sus vacaciones para mantenerse en buena forma física antes del Apertura 2026.

Las vacaciones de los jugadores de Chivas están por terminar, por lo que algunos elementos ya están retomando algunos ejercicios para presentarse a la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito en las mejores condiciones posibles.

Es por eso que los dos jugadores mexico-estadounidenses, Daniel Aguirre y Jonathan Pérez se habrían reunido en días recientes para realizar algunos trabajos de gimnasio juntos para mantenerse en buena forma física.

La clínica llamada Alcaraz Trainer se encontraría en California, lugar en el que ambos jugadores coincidieron durante su estadía en Los Ángeles Galaxy, por lo que existe una amistad previa entre ambos elementos del Guadalajara.

El chiverío se mantuvo como uno de los equipos de elite de toda la Liga MX en el Clausura 2026, por lo que la exigencia será máxima para el próximo torneo, en donde la afición espera que Daniel Aguirre mantenga el gran nivel y que Jonny Pérez logre ganarse más minutos.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.