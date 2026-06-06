Se reveló un dato contundente que demuestra que el Vasco cometería un grave error si no le da minutos a la Hormiga en la próxima Copa del Mundo.

La espera por fin está por terminar y faltan muy pocos días para que la Copa del Mundo 2026 comience y lo mejor es que será con un partido de la Selección Mexicana, la cual actualmente es blanco de rumores, sobre todo en torno al delantero de Chivas, Armando González.

La Hormiga se ganó su convocatoria a pulso gracias a las buenas actuaciones que tuvo con el Guadalajara durante todo el año futbolístico, rendimiento que lo ha catapultado a estar entre los mejores romperredes de cara al Mundial.

En un ejercicio que realizó el portal especializado, Jóvenes Futbolistas, se analizó con cuántos goles llegan los jugadores convocados al Mundial de todas las selecciones, en donde se confirmó que el delantero del Rebaño está entre los 10 mejores delanteros del año gracias a las 24 anotaciones que consiguió en el año futbolístico.

Un dato que refuerza el gran momento de Armando González es que es el único atacante Sub-23 en todo el listado y ya se encuentra su nombre junto a monstruos del balompié como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane o Eerling Haaland o Kylian Mbappé.

CORTESÍA: JÓVENES FUTBOLISTAS

¿Lugar de la Hormiga González en el Mundial estaría en peligro?

Javier Aguirre ha acentuado las especulaciones en torno a Armando González durante las semanas recientes, en donde el Vasco ha decidido dejar sin participación al delantero de Chivas en los amistosos frente a Ghana y Serbia.

El jugador que estaría ganando terreno para convertirse en el revulsivo a la ofensiva del Tricolor sería Guillermo Martínez, quien ha venido teniendo más actividad en los amistoso recientes, incluso por encima de Santiago Giménez.