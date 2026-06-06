El directivo español regresó a México, pero con la selección de Serbia; sin embargo, dejó un mensaje en redes sociales que sorprendió a muchos aficionados.

Desde que asumió la presidencia de Chivas en el verano del 2019, Amaury Vergara ha apostado por diversos proyectos deportivos con el afán de conseguir el título de Liga MX, en donde uno de los más polémicos fue el que sucedió a Fernando Hierro con la presencia de los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo.

La gestión de los europeos dejó una amarga impresión entre los aficionados del Guadalajara debido a las polémicas que se suscitaron y sobre todo, por la notable baja de rendimiento del plantel después de quedar cerca del título en una Final con Veljko Paunovic y de las Semifinales con Fernando Gago.

Ahora, Fran Pérez regresó a México pero con la comitiva de Serbia para el amistoso de media semana, en donde no desaprovechó para “colgarse la medalla” y dejar en claro que el éxito reciente del chiverío se debería también al trabajo que dejó en el redil.

“Indescriptible volver al país del que me enamoré, ver a los chicos por los que apostamos, rememorar experiencias y momentos vividos. Afición maravillosa, futbol único. Suerte en el Mundial, Selección Mexicana. Orgulloso del legado Chivas y Tapatío“, escribió el exdirectivo en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles canteranos de Chivas debutaron durante la gestión española?

Raúl Rangel

Raúl Martínez

Jesús Brígido

Yael Padilla

Armando González

Mateo Chávez

Gael García

Hugo Camberos

Miguel Gómez

Daniel Flores

Saúl Zamora

Diego Ochoa

¿Por qué salieron Fran Pérez y Juan Carlos Martínez de Chivas?

Después de la salida de Fernando Hierro para marcharse al Al-Nassr, Amaury Vergara le dio el voto de confianza a Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo por ser hombres de confianza del exjugador del Real Madrid.

Sin embargo, los resultados fueron de mal en peor, primero con la salida de Fernando Gago, el mal interinato de Arturo Ortega y los malos resultados en el comienzo de la gestión de Óscar García Junyent, por lo que la cúpula decidió ponerle fin a su estadía en el Guadalajara.