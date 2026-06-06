Los dos futbolistas identificados al cien por ciento con el Guadalajara presumieron su talento en plena práctica del Tricolor antes de su presentación en el Mundial.

La Selección Mexicana continúa preparando su presentación en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, aunque las alarmas se encendieron debido a que Brian Gutiérrez habría entrenado por separado; sin embargo, se demostró que está en perfectas condiciones físicas gracias a un ejercicio con Mateo Chávez.

El Tricolor tuvo un entrenamiento abierto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, en donde acudieron representantes de los medios de comunicación para observar detalles finos del trabajo del seleccionador nacional, Javier Aguirre.

Sin embargo, durante dicha práctica, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez comenzaron a divertirse en una dinámica en la que dominaban el balón y se mandaban pases largos, sin dejar caer la redonda, dinámica que maravilló a los reporteros que acudieron al lugar.

Hay que recordar que Brian Gutiérrez estaría peleando por un lugar en el 11 titular de México con Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora, por lo que requiere estar en plenitud física para poder competir por un sitio contra Sudáfrica. Por su parte, Mateo Chávez apunta a ser suplente debido a que Jesús Gallardo es el hombre de confianza del Vasco en la lateral izquierda.

¿Cuáles son los jugadores o ex-Chivas que están en el Mundial 2026 con México?

Raúl Rangel

Mateo Chávez

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Roberto Alvarado

César Huerta

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Armando González

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.