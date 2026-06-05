El Vasco dio una muestra de caballerosidad y respeto por el exentrenador de las Chivas durante el amistoso previo a la Copa del Mundo.

El exentrenador de las Chivas, Veljko Paunovic, regresó a México después de varios meses de ausencia, pero ahora lo hizo al frente de la Selección de Serbia que sirvió de último examen antes del Mundial 2026 en donde no la pasó muy bien.

El Tricolor aprovechó el partido amistoso para ponerle fin a su preparación previo a la competencia; sin embargo, pese a ser duelo amistoso, se jugó con pasión por lo que se suscitó un altercado con Jesús Gallardo y el extimonel del Guadalajara.

Durante el partido entre el Tricolor contra Serbia, los ánimos se fueron calentando, hasta el punto en el que en un saque de manos, Jesús Gallardo se enfrascó en una breve discusión con el exentrenador del Rebaño, en donde inclusive el europeo le dio un leve empujón al futbolista de Toluca.

Sin embargo, una cámara de TUDN captó el momento en el que Javier Aguirre mandó a llamar al lateral mexicano y le exigió que fuera a ofrecerle una disculpa a Paunovic, en donde inclusive el Vasco también se acercó a darle la mano al timonel extranjero.

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.