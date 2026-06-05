El mediocampista que ya no tiene cabida en el Guadalajara estaría siendo uno de los peces gordos en este mercado de fichajes.

Érick Gutiérrez está explorando el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 con la misión de encontrar un nuevo proyecto deportivo en el cual continuar su carrera tras la amarga experiencia que ha vivido en Chivas, sobre todo en el Clausura 2026.

Después de que Gabriel Milito decidiera cepillarlo y dejarlo fuera de la planeación del torneo anterior, el Guti estaría analizando propuestas en búsqueda de la mejor opción para retomar su carrera, en donde Santos Laguna se asoma como una de las opciones.

Según reveló el portal Mediotiempo, los Guerreros estarían muy interesados en el mediocampista para colocarlo como uno de los pilares del nuevo proyecto que encabeza Renato Paiva en los laguneros, por lo que sondearían con el futbolista para saber si estaría interesado en jugar con los albiverdes.

“La misma fuente confirmó que Santos primero comenzó a gestionar con el jugador un posible interés de ir a Torreón, en caso de encontrar una respuesta positiva irán con Chivas para comenzar una negociación.

“A Gutiérrez le resta un año de contrato con Chivas y la fuente aseguró que en Santos ven bien un posible préstamo y posteriormente buscar comprarlo“, se lee en el reporte del medio antes citado.

Erick Gutiérrez ha sido vinculado fuertemente con Atlas

En los días recientes se ha incrementado el rumor de que el Guti estaría en negociaciones formales con la nueva directiva de Atlas para tratar de llegar a un acuerdo salarial; sin embargo, en Chivas todavía no habrían recibido ni una oferta formal.

Los Zorros serían un club del agrado del mediocampista debido a que no tendría que desplazar a su familia de ciudad, permaneciendo en Guadalajara, siendo una de las razones por las que querría convertirse en rojinegro.