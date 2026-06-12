La directiva del Guadalajara trataría de volver a tocar la puerta de Alejandro Irarragorri en una "nueva operación".

La directiva de Chivas, en concreto Alejandro Manzo, realizó una importante negociación con la gente de Santos Laguna para concretar el fichaje de Jordan Carrillo al Rebaño; sin embargo, aún podría haber más charlas entre ambas instituciones.

El traspaso del canterano de los Guerreros rumbo al Guadalajara habría costado alrededor de 5 millones de dólares, cifra que está pactada y aceptada por los dos clubes; sin embargo, la escuadra rojiblanca haría una contrapropuesta.

El reportero de As México, César Huerta, aseguró que el fichaje de Jordan Carrillo está cerrado y no puede caerse; sin embargo, los rojiblancos tratarían de ofrecer a Érick Gutiérrez para reducir la cifra que hay que desembolsar. Aunque, en caso de que en Santos no acepten dicha propuesta, Amaury Vergara pagará los 5 millones sin inconvenientes.

“Había una última posibilidad de negociación que no tumba este acuerdo, ya hay acuerdo entre directivas y el jugador. Pero el Guadalajara estaba tratando de incluir a algún futbolista. Ya ven que se rumoró el tema de Érick Gutiérrez.

“Si Guadalajara logran convencer a Irarragorri de recibir a Érick Gutiérrez como parte de la operación, estarían rumbándole un millón o millón y medio a la operación, cosa que conviene mucho porque se quitaría el sueldo de Guti. Con todo de que Jordan venga con buen salario, seguiría siendo menor que el de Guti”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué pasará con el futuro de Érick Gutiérrez?

El mediocampista no ha alcanzado un acuerdo con la directiva de Chivas para rescindir su contrato, por lo que seguiría analizando ofertas en el mercado de fichajes junto con su agente, en donde ya comenzaron a sonar nombres de clubes interesados como Santos Laguna y Atlas, aunque aún sin cerrar el acuerdo.