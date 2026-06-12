El presidente del Guadalajara tendría en mente tener un equipo poderoso que compita con las potencias del planeta en el Mundial de Clubes.

Chivas está rompiendo el mercado de fichajes con las recientes contrataciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda de cara al Apertura 2026; sin embargo, se ha revelado la razón por la que la directiva encabezada por Amaury Vergara estaría invirtiendo varios millones al equipo rojiblanco.

Y es que el reportero de As México, César Huerta, reveló que en el Guadalajara el presidente rojiblanco les ha encomendado el ganar la Liga MX y sobre todo, la Concachampions, ya que desea que el chiverío participe en el Mundial de Clubes.

“Si se quedan todos (los jugadores) tenemos equipo para competir en dos torneos: en este semestre la Leagues Cup y la Liga. El siguiente semestre tenemos la Liga y la Concacaf.

“Es uno de los objetivos que Amaury Vergara le ha planteado a la directiva, Alejandro Manzo y Javier Mier les ha dicho: ‘queremos la Liga, pero mucha atención con ese torneo’. Chivas tiene mucho deseo de ganar la Concacaf para ir al Mundial de Clubes“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chivas ya está calificado a la Concachampions 2027

Pese a que el Guadalajara no ha podido llegar a la Final del futbol mexicano, el grandioso año futbolístico que registró con Gabriel Milito le ha permitido ganarse su lugar en la Concachampions 2027 por puntos, por lo que tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de llevar al Rebaño al Mundial de Clubes.

¿Cómo le fue a Chivas en su única participación en un Mundial de Clubes?

El Guadalajara hizo el ridículo a nivel internacional debido a la crisis financiera que golpeó al club y a la ruptura de la directiva con el plantel, por lo que fueron desarmando al equipo multicampeón de Matías Almeyda, siendo representados en la contienda del 2018 con un equipo nuevo y encabezado por José Saturnino Cardozo.