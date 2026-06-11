El exdelantero de las Chivas reapareció en redes sociales para dedicarle unas palabras para los dos delanteros del Tricolor.

Alan Pulido por fin reapareció después de su polémica salida de Chivas hace algunos meses y lo hizo para mandar un par de mensajes dedicados para Raúl Jiménez y Armando González tras participar en el partido de México contra Sudáfrica.

El exdelantero y campeón con el Guadalajara en el Clausura 2017 utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a Raúl Jiménez por estrenarse como goleador en una Copa del Mundo, además de recordar al difunto padre del ahora atacante del Wolverhampton.

Por su parte, no se olvidó de la Hormiga González y le felicitó por tener la oportunidad de debutar en un Mundial en su primera oportunidad, demostrando que había buena relación con el canterano rojiblanco.

“Que alegría tan grande en la victoria de México hoy contra Sudáfrica, pero me pone más contento:

“1- Que Raúl Jiménez marcó su primer gol en Mundial, sabiendo lo que significa para mi tío Rulas que está en el cielo. 2- Que en su primer Mundial, mi carnal la Hormiga haya debutado. Que alegría, carajo”, escribió el exjugador del Rebaño en su cuenta de Instagram.

¿Qué ha sido de Alan Pulido?

El delantero salió de Chivas a mediados del Clausura 2026 después de no entrar en planes para que continuara en el equipo, presuntamente por situaciones extracancha, por lo que se rescindió su contrato y quedó como jugador libre.

Desde entonces, se desconoce cuál será el futuro del delantero, quien solamente usa sus redes sociales para dar detalles de su vida personal, pero no de si volverá a las canchas.