El entrenador de fuerzas básicas de Chivas no pudo ocultar su alegría por ver que jugadores que dirigió y formó, ahora están en una Copa del Mundo.

Directiva, afición y todo el personal que trabaja en Chivas vivieron momentos de felicidad previo al debut de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica debido al llanto de alegría de canteranos como Armando González y Mateo Chávez.

Los dos futbolistas surgidos de las fuerzas básicas del Guadalajara brillaron desde las divisiones inferiores rojiblancas, en donde una de las personas que más las impulsó y potenció para llegar a Primera División y posteriormente a la Selección Nacional fue Pepe Melédez.

A través de su cuenta de Instagram, el actual entrenador del Tapatío compartió una fotografía de los dos canteranos del Guadalajara llorando durante el Himno Nacional mexicano, imagen que le llenó de alegría: “Hoy he sido muy feliz”, acompañado de un círculo rojo y uno blanco.

¿Cuándo dirigió Pepe Meléndez a Hormiga González y Mateo Chávez?

El timonel es institucional, por lo que varias generaciones de futbolistas han pasado por su cuidado; sin embargo, la generación en la que tuvo a ambos mundialistas con México es especial, ya que fue fue campeón Sub 23 con ambos elementos en el Apertura 2023.

Festejos tras ganar el título en el Volcán contra Tigres (IMAGO 7)

Canteranos con futuros brillantes en el futbol mundial

Mateo Chávez ya cumplió el sueño de emigrar a Europa desde el verano del 2025 para integrarse al AZ Alkmaar, por lo que está picando piedra para cumplir el sueño de consolidarse en aquella parte del mundo.

Por su parte, Armando González ya fue campeón de goleo con el Guadalajara y apunta al futbol del Viejo Continente en ese verano, en donde inclusive ya rechazó una oferta de 20 millones de dólares para irse al futbol de Rusia.