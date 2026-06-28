El Rebaño concluyó la parte más intensa de la pretemporada y regresará la próxima semana a los entrenamientos en Verde Valle.

Chivas cerró oficialmente su pretemporada en Barra de Navidad y ya se prepara para regresar a Guadalajara, donde retomará los entrenamientos en Verde Valle durante los próximos días. Mientras tanto, varios nombres vinculados al Rebaño siguen generando noticias fuera de la institución. Armando González despertó interés en Europa tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Mateo Chávez podría dejar una importante ganancia económica para el club y dos exrojiblancos protagonizaron un reencuentro en Toluca. Todo esto mientras México espera para enfrentar a Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

West Ham sigue de cerca a Armando González

El buen momento que atraviesa Armando González no ha pasado desapercibido fuera de México. Reportes surgidos en Inglaterra aseguran que el delantero de Chivas ha despertado el interés del West Ham United, club que seguiría de cerca su evolución tras el crecimiento mostrado durante la última temporada y su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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Mateo Chávez podría generar un ingreso millonario para Chivas

La transferencia de Mateo Chávez al AZ Alkmaar podría seguir beneficiando económicamente al Guadalajara en el futuro. Según reveló el periodista Jesús Bernal, la directiva rojiblanca conservó un 25% de los derechos del futbolista al momento de concretar la operación, por lo que una futura venta del lateral que acaba de marcar con México en el Mundial, dejaría dinero en las arcas del club.

Érick Gutiérrez y Pocho Guzmán volvieron a coincidir en Toluca

Érick Gutiérrez y Víctor Guzmán fueron vistos juntos en Toluca antes de integrarse a las filas del Toluca, su nuevo equipo para el Apertura 2026. Para el Pocho se trata de un nuevo comienzo tras finalizar su contrato con Chivas y pasar el último año cedido en Pachuca. Guti, por su parte, arrastra una inactividad de seis meses y saldrá a préstamo por un año, sin opción de compra.

Érick Gutiérrez y Víctor Guzmán se reencontrarán en Toluca (Imago7)

Terminó la pretemporada de Chivas en Barra de Navidad

El plantel de Gabriel Milito concluyó los trabajos realizados en Isla de Navidad tras varios días de exigencia física y táctica. Antes de regresar a Guadalajara, los futbolistas participaron en una jornada de convivencia que incluyó un partido amistoso entre jugadores y miembros del cuerpo técnico, staff y directiva, definido posteriormente en tanda de penales.

La actividad cerró con una cena grupal y la tradicional novatada para los jóvenes de Fuerzas Básicas que realizaron su primera pretemporada con el primer equipo. Además, la eliminación de Corea del Sur en el Mundial permitirá que Chivas vuelva a utilizar con normalidad las instalaciones de Verde Valle, donde se espera que el equipo retome los entrenamientos la próxima semana.