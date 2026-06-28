Tras el éxito del Mundial 2026, Isaác Brizuela destacó la organización, el ambiente y la pasión de la afición tapatía.

Isaác Brizuela, exjugador de Chivas, no tiene ninguna duda sobre cuál fue la mejor sede de México durante la Copa del Mundo 2026, pues aseguró que Guadalajara logró superar las expectativas y ofrecer una experiencia superior a la de las otras ciudades anfitrionas, gracias al ambiente que se vivió dentro y fuera de los estadios durante el torneo.

Durante una entrevista concedida a Central FOX, “Cone” destacó que tuvo la oportunidad de vivir de cerca la experiencia mundialista en las tres sedes mexicanas: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Sin embargo, tras recorrer cada una de ellas, consideró que la capital jalisciense fue la que dejó una mejor impresión tanto a aficionados como a visitantes.

“Me tocó estar en las tres ciudades donde hubo partidos y, la verdad, el ambiente aquí en Guadalajara sí considero que ha sido un poquito mejor. Obviamente, Ciudad de México, Monterrey también, el apoyo, todo el desastre que se hace de los mexicanos”, declaró Isaác Brizuela.

Cabe mencionar que las palabras del exjugador del Rebaño Sagrado llegan en medio del debate sobre cuál de las ciudades mexicanas dejó la mejor imagen durante la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara hará su presentación en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando debute en el Estadio Akron ante su afición.

El encuentro está programado para disputarse a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video.