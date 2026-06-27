El Club Deportivo Guadalajara podría recibir una importante cantidad de dinero gracias Mateo Chávez. De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, cuando la directiva de Chivas concretó su venta al AZ Alkmaar de los Países Bajos, se aseguró de conservar el 25 por ciento de su carta, una decisión que podría representar un gran negocio para la institución.

La estrategia utilizada por el Rebaño Sagrado es cada vez más común en el futbol internacional, ya que permite a los clubes beneficiarse de una futura transferencia en caso de que el jugador aumente su valor de mercado o sea vendido a un equipo de mayor jerarquía.

En el caso de Mateo Chávez, su juventud, proyección y reciente crecimiento deportivo han provocado que el Club Deportivo Guadalajara mantenga una especial atención sobre su carrera.

Su participación en la Copa del Mundo de 2026 ha servido como una vitrina internacional inmejorable, pues ha respondido a la confianza de sus cuerpos técnicos con actuaciones destacadas. De hecho ya logró marcar un gol frente a la Selección de Chequia, aumentando aún más el interés y seguimiento sobre su desarrollo.

¿Cuál es el valor actual de Mateo Chávez?

Según el portal especializado Transfermarkt, Mateo Chávez tiene un valor de mercado de 4 millones de euros. Sin embargo, esa cifra podría incrementarse considerablemente si mantiene su buen nivel con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y continúa destacando en el futbol europeo, escenario que podría traducirse en una futura operación millonaria.