El Comandante recordó una anécdota en donde JJ habría realizado un comentario que no le gustó, por lo que le propinó un golpe que lo hizo salir del campo.

En todos los equipos de futbol siempre surgen historias que pocas veces salen a la luz; sin embargo, hay ocasiones en que los futbolistas dan a conocer algunas en donde Jair Pereira recordó la ocasión en que hizo que José Juan Macías se retirara de un entrenamiento después de propinarle un golpe.

El Comandante siempre fue un futbolista fuerte, que sacaba el carácter por delante; sin embargo, reveló que en un entrenamiento en Chivas, el juvenil delantero habría emitido algunas palabras que no le cayeron en gracia, por lo que le dejó un recuerdito que ocasionó que el delantero se negara a regresar a la práctica.

“Tenía poco subiendo a Primera División, pero él siempre fue así como con una mentalidad diferente (…) El tema que no me gustó una vez que estábamos haciendo un interescuadras, no recuerdo si yo estaba con Hiram Mier de centrales, y empezó a aventarse una diagonal.

“Lo bajé, pero al balón, pero sí me lo llevé y dice: ‘solo así me pueden detener’. Me le quedo viendo y le pregunté: ‘¿Qué dijiste?’ ‘Sí, güey. Solo así me pueden detener. Con faltas’.

“Que le pego un rodillazo y se fue, se salió del entrenamiento. Estaba José Saturnino Cardozo y dice: ‘¿A dónde va este chico?’. Dice: ‘No, así no se puede. Jair me pegó’. Yo le gritaba: ‘Métete’ Y no. Se puso hielo y se fue“, recordó entre risas el Comandante en el podcast Cracks y Mortales.

¿Había mala relación entre Jair Pereira y José Juan Macías?

Independientemente de la anécdota que destapó el Comandante, la realidad es que en todo momento, el exjugador manifestó el aprecio que siente por el ahora futbolista de los Pumas, en donde inclusive JJ Macías apareció en Instagram y tomó con buen humor la historia, aunque dijo que su versión es diferente.