El Pelado aplaudió el proyecto que existe en el Guadalajara en el que se impulsa al talento de fuerzas básicas.

Matías Almeyda ha decidido continuar su carrera en el equipo de Monterrey; sin embargo, el amor que siente por Chivas lo sigue expresando en cada oportunidad que se le presenta, por lo que ahora destacó el proyecto que existe en el club rojiblanco y que le está rindiendo frutos tanto al Rebaño como a la Selección Mexicana.

Al ser cuestionado sobre el talento de juveniles que está brillando con el Tricolor en la Copa del Mundo 2026, el Pelado aseguró que el Guadalajara es el ejemplo del apoyo que deben de recibir los jóvenes, en donde la solución no siempre está en buscar fichajes de extranjeros.

“Con respecto a los jugadores, obviamente Chivas, al tener más mexicanos está haciendo un gran trabajo con muchos jugadores jóvenes, pero no deja de ser una demostración de que se puede y que hay cosas buenas en México. No siempre hay que ir a buscar fuera“, declaró al término de un entrenamiento del Monterrey.

El estratega argentino admitió que percibe que el futbol mexicano tiene un grave problema y es que los jóvenes reciben oportunidades a edades tardías, por lo que reveló que tratará de cambiar eso en la escuadra regiomontana.

“Por el tiempo que he estado en México y lo que sigo viendo es que los procesos juveniles tardan mucho y la idea sería ir cambiando, que los jugadores debuten cada vez más jóvenes. Va a llevar un tiempo, pero es una de las ideas que traemos”, concluyó.

¿Cuáles títulos ganó y perdió Matías Almeyda con Chivas?

Durante su estadía en el Guadalajara, durante poco más de dos años y medio, el Pelado llevó a Chivas a 7 Finales, en donde ganó cinco y perdió dos, las cuales fueron la Copa MX del Apertura 2016 contra Querétaro y el Campeón de Campeones de la Temporada 2016-2017 contra Tigres.

¿Cuál fue la razón por la que Matías Almeyda se fue de Chivas?

El Pelado protegió a sus jugadores como un padre, incluso de las injusticias que estaba orquestando la directiva encabezada por José Luis Higuera, postura que no agradó a Jorge Vergara ni a Amaury Vergara.

Es por eso que al término del Clausura 2018, justo después de ganar la Concachampions, la directiva decidió terminar el proyecto del argentino, despidiéndolo y junto a él, a varios futbolistas que fueron cruciales para conquistar cinco títulos en poco más de dos años y medio.