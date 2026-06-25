Este exjugador que inclusive resultó campeón con el Guadalajara, ahora está cumpliendo el sueño de jugar en una Copa del Mundo, pero no con el Tricolor.

La grandeza de Chivas recae, en gran medida, en su política de jugar con solo futbolistas mexicanos; sin embargo, hay ocasiones en que esos mexicanos prefieren representar a otra Selección Nacional, tal y como lo decidió Alejandro Zendejas que se decantó por Estados Unidos.

El ahora futbolista del América logró cumplir su sueño de participar en la competencia más importante del orbe al ingresar de cambio en el partido entre las Barras y las Estrellas contra Turquía, haciendo historia también para el Rebaño.

Y es que en la historia de las Chivas, era un requisito que sus jugadores solamente representaran a México, medida que se ha ido modificando en los últimos años, en donde la única condición para vestirse de rojiblancos es que sean mexicanos de nacimiento.

Ahora, con la aparición de Alejandro Zendejas en el Mundial con Estados Unidos, el futbolista se convierte en el primer jugador con con relación con el Guadalajara que juega un Mundial de Selecciones Mayores con otra selección que no sea la mexicana.

¿Cómo le fue a Alejandro Zendejas en Chivas?

El extremo que cuenta con la doble nacionalidad tiene una historia peculiar, ya que fue fichado por el Guadalajara por orden expresa de Matías Almeyda en 2016; sin embargo, el futbolista jamás pudo lidiar con la presión que se vivía en el Rebaño, pese a que fue campeón como rojiblanco en el Clausura 2017.

Alejandro Zendejas tuvo poca actividad con Chivas, ya que principalmente jugaba la Copa MX (IMAGO 7)

Chivas intentó hacerle renunciar a la selección de Estados Unidos

Para concretar su fichaje con el Guadalajara, la directiva del conjunto rojiblanco le hizo renunciar a representar a la escuadra de las Barras y las Estrellas, en donde ya tenía un proceso en selecciones menores, propuesta que aceptó, pero que echó para atrás después de abandonar al Rebaño en 2020 para irse al Necaxa.