Hugo Camberos continúa consolidándose como el jugador más determinante de la Selección Mexicana Sub-20. El canterano de Chivas ha asumido un enorme protagonismo tanto en la generación de juego como en la definición, acumulando cuatro goles en cuatro partidos del Premundial, una actuación clave para que el Tri consiguiera su clasificación al Mundial de la categoría. Sin embargo, en el duelo frente a Panamá se encendieron las alarmas por un problema físico que preocupa tanto a la selección como al Guadalajara.

Camberos no pudo terminar el encuentro de este miércoles ante Panamá Sub-20. El atacante rojiblanco salió de cambio al minuto 65 debido a una lesión cuya gravedad todavía no ha sido confirmada oficialmente. Las imágenes generaron preocupación entre los aficionados, pues se le pudo ver cubriéndose el rostro con evidente desesperación mientras abandonaba el terreno de juego rumbo a la banca.

Por ahora será necesario esperar el parte médico oficial para conocer el alcance de la lesión, información que seguramente también ya sigue de cerca el cuerpo médico de Chivas. Afortunadamente, durante los festejos por la victoria y la clasificación al Mundial se pudo observar a Camberos celebrando junto a sus compañeros con aparente normalidad, una señal que invita al optimismo y hace pensar que el problema físico podría no ser de gravedad.

La molestia de Camberos llega apenas unos días después de la lesión de Santiago Sandoval, quien sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha durante el partido ante Guatemala, situación que lo obligó a ser operado y a abandonar temporalmente la concentración de la Selección Mexicana Sub-20. Ambos casos reflejan el enorme desgaste físico que están realizando los futbolistas rojiblancos en busca de conseguir los boletos tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos.

Del lado positivo, todo apunta a que Hugo Camberos será una de las grandes figuras de México en el Mundial Sub-20 del próximo año. Aunque ya disputó la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025 y tuvo una participación importante, en esta generación ha dado un salto definitivo, convirtiéndose en el principal referente ofensivo del equipo y confirmando el enorme potencial que ilusiona tanto a Chivas como a la Selección Mexicana mayor.

Samir Inda fue capitán en el México vs. Panamá y demuestra el liderazgo que tiene

Otro de los canteranos de Chivas que volvió a destacar fue Samir Inda, quien portó el gafete de capitán durante el encuentro frente a Panamá. La decisión del cuerpo técnico del Tri Sub-20 refleja el liderazgo, la personalidad y la confianza que genera dentro del grupo, cualidades que también han llamado la atención en el Guadalajara y que podrían ayudarle a pelear por un lugar en el primer equipo una vez que concluya su participación con la selección.