El ícono del máximo rival del Guadalajara demuestra que es objetivo y admite que el Rebaño se vio perjudicado por la convocatoria al Mundial.

Chivas ha adoptado un estilo de juego que ha maravillado a todos en la Liga MX, en donde inclusive especialistas claramente identificados con el América estarían rindiéndose ante el nivel que está demostrando el Rebaño de Gabriel Milito desde hace un año.

Es por eso que el exjugador del América, Cecilio de los Santos, destacó el crecimiento que ha ido demostrando el Guadalajara con el sudamericano en el banquillo, además de asegurar que el perder a cinco jugadores le costó caro al Rebaño, ya que le impidió ser campeón de la Liga MX.

“Ya demostraba desde el torneo anterior, no el pasado, que era un equipo que tenía una idea clara, un equipo que tenía una frecuencia de llegada importante, que manejaba muy bien la mitad de la cancha y en el segundo torneo encuentra a la Hormiga González en su mejor momento, tipo que te ocupa muy bien el largo del área grande y empezó a hacer goles

“Fue por eso (que Chivas no fue campeón). Si le quitas cinco jugadores hoy al Atlante, por poner un ejemplo. Va a estar peleando el fondo de la tabla“, explicó el exjugador del América.

¿Cuál es el balance de Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador del Guadalajara llegó al banquillo rojiblanco en el verano del 2025, fecha desde la cual ha cambiado la mentalidad dentro de la institución e inclusive, le ha dado protagonismo al Rebaño Sagrado, llegando a Cuartos de Final y posteriormente a Semifinales, por lo que la afición confía en que en este torneo llegue el ansiado título.

Curiosamente, en ambas competencias ha quedado eliminado en manos de Cruz Azul, primero por el penalti fallado por Chicharito y el semestre siguiente, la plantilla juvenil no pudo contener el vendaval celeste pese a que incluso se fueron arriba en el marcador.