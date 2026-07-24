Amaury Vergara luchó, pero no pudo superar el poder que ejercen los dueños del futbol mexicano, por lo que el poder seguirá centrado en una figura reconocida como americanista.

El futbol mexicano continúa en transformación sobre las cabezas que tomarán las decisiones, por lo que este viernes se hizo oficial la designación de Francisco Iturbide como nuevo presidente de la Liga MX, decisión que habría propinado un duro golpe a Amaury Vergara y otros siete clubes del balompié nacional.

Hay que recordar que desde hace varios meses, había ido cobrando fuerza un nuevo grupo de 8 clubes que buscaban mayor transparencia en la toma de decisiones, por lo que se buscaba poner a alguien ajeno a Mikel Arriola y las televisoras, proyecto que ha resultado un fracaso.

Este viernes se hizo oficial la designación de Francisco Iturbide como nuevo presidente de la Liga MX a partir de este Apertura 2026, en una decisión que causó controversia en las entrañas del balompié nacional, debido a que el nuevo mandamás es fiel aficionado del América y así lo destapó David Medrano en sus redes sociales.

“Con el nombramiento de Francisco Iturbide como presidente de la Liga Mx, pierde fuerza el proyecto del G8 que buscaba llevar a ese sitio a alguien de ese grupo. Iturbide es gente de futbol, jugó en América y Alebrijes y es gente cercana a Mikel Arriola“, escribió el comunicador en su cuenta de X.

¿Quiénes conformaban el G8 que se oponía a Televisa?

Es evidente que hay clubes que pesan más en la toma de decisiones dentro de la Liga MX, por lo que ocho instituciones trataron de aliarse para poder ejercer presión y transparentar procesos y decisiones que incumben al futbol mexicano, en donde el club más importante era Chivas.

¿Cuál era su principal propuesta para la Liga MX?

La principal intención que buscaba este grupo disidente en el futbol mexicano era la separación administrativa entre la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, abriendo procesos de elección para elegir a los directivos y no fuera designado por una persona, tal y como sucedió con Mikel Arriola que eligió a Francisco Iturbide.