El nuevo fichaje rojiblanco llega tras el mejor torneo de su carrera. Un análisis de sus movimientos, virtudes y el impacto que puede tener en el sistema de Gabriel Milito.

Jordan Carrillo llega a Chivas después de firmar uno de los mejores torneos de su carrera y convertirse en una pieza importante dentro del equipo que alcanzó la final del Clausura 2026. Más allá de sus estadísticas, la serie de cuartos de final frente al América permite entender con claridad por qué el Guadalajara apostó por su incorporación y qué cualidades podrían encajar dentro de la idea de juego de Gabriel Milito.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Carrillo es su constante participación en la construcción de juego. Durante aquella eliminatoria apareció repetidamente como interior izquierdo, bajando varios metros para ofrecerse como opción de pase y ayudar a la salida del equipo. Lejos de esconderse, buscó recibir la pelota de manera permanente, girar bajo presión y conectar con sus compañeros para acelerar los ataques. Esa capacidad para hacerse cargo de la circulación puede resultar especialmente valiosa en un sistema que exige protagonismo con balón.

Jordan Carrillo sabe encontrar los espacios para recibir; prefiere recostarse sobre el sector izquierdo (Capturas)

Además de su influencia en la posesión, el nuevo jugador rojiblanco también destacó por su compromiso defensivo. El primer gol de la serie nació a partir de una recuperación suya tras un cambio de orientación rival. A lo largo de ambos encuentros se mostró activo en la presión, especialmente sobre el lateral derecho americanista, y atento para reaccionar tras pérdida. Su disposición para trabajar sin balón es otro de los factores que explican su protagonismo durante la Liguilla.

Más recostado como extremo, Carrillo puede apostar al uno contra uno o lanzar el contragolpe.

Con la pelota en los pies, Carrillo demostró una combinación muy interesante entre inteligencia y calidad técnica. Tiene facilidad para aparecer entre líneas, recibir sin marca y tomar decisiones con rapidez. También exhibió un recurso que podría potenciar a los carrileros de Milito: el cambio de orientación. En varias ocasiones logró trasladar el juego de un sector a otro con precisión, generando ventajas para sus compañeros y obligando a la defensa rival a desplazarse constantemente.

La eliminatoria también dejó en evidencia su capacidad para marcar diferencias cerca del área. En la ida participó directamente en los tres goles de su equipo, primero con una asistencia tras recuperación, luego con un remate de media distancia que derivó en otro tanto y finalmente con un golazo desde fuera del área. En la vuelta volvió a aparecer con una acción individual de gran nivel, ingresando al área mediante conducción y definiendo con tranquilidad. A ello se suma su habilidad para sostener la posesión bajo presión, superar rivales en el uno contra uno y lanzar transiciones ofensivas, características que ayudan a explicar por qué Chivas lo considera una de las incorporaciones más prometedoras de este mercado.

Las estadísticas de Jordan Carrillo en el Apertura 2026