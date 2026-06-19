Antes de convertirse en el héroe de México ante Corea del Sur, el portero de Chivas trabajó en una panadería, vendió cocos y ayudó a su familia en medio de importantes carencias económicas.

La imagen de Raúl Rangel abrazado al balón después de una doble atajada decisiva frente a Corea del Sur ya forma parte de los momentos más recordados de México en el Mundial 2026. Cuando el partido se terminaba y el triunfo estaba en riesgo, el portero de Chivas apareció para sostener la victoria que aseguró la clasificación del Tri. Sin embargo, para entender cómo llegó a ese momento, también hay que mirar muchos años hacia atrás.

Mucho antes de defender la portería de la Selección Mexicana, el Tala supo trabajar desde muy niño para ayudar a su familia. Según reveló el documental ‘Raíces’ de Mediotiempo, consiguió su primer empleo con apenas 10 años en la panadería La Reja, en Ciudad Guzmán. Sus primeras tareas consistían en barrer el local y lavar los utensilios utilizados para hornear, aunque con el tiempo también aprendió a amasar y preparar pan dulce. Entre bromas, algunos de quienes lo conocieron aseguran que aquellas jornadas ayudaron a formar las enormes manos que hoy le permiten destacar como arquero.

La situación económica en casa no era sencilla. Ante la ausencia de su padre, Raúl asumió responsabilidades desde muy pequeño. Hubo ocasiones en las que llegaba a la escuela sin dinero para comprar su almuerzo y debía pedir ayuda para poder comer durante el recreo. Mientras otros niños disfrutaban de una infancia más tranquila, él alternaba los estudios con distintas actividades para generar ingresos.

La panadería tampoco fue su único trabajo. Durante su adolescencia pasó por una carnicería, repartió productos, acompañó a su abuelo a vender cocos e incluso ayudó a fabricar ladrillos. El dinero escaseaba y, según recuerdan sus familiares, hubo momentos en los que apenas contaba con un par de tenis. Aun así, quienes lo acompañaron en ese proceso destacan que nunca se rindió ni permitió que las dificultades cambiaran su forma de ser.

Esa mentalidad también apareció cuando llegó la oportunidad de ingresar a Chivas. A los 17 años recibió la noticia de que permanecería en la Casa Club de Verde Valle para continuar su desarrollo como futbolista. El viaje desde Ciudad Guzmán estuvo lejos de ser lujoso: se marchó acompañado únicamente por una cobija de Chivas, una almohada y una pequeña maleta. Era todo lo que tenía, pero también todo lo que necesitaba para perseguir su sueño.

Tala Rangel no siente la presión de jugar un Mundial

Quizás por todo esto es que la presión de un Mundial parece afectarlo menos que a otros. Después de una infancia marcada por el trabajo, las carencias y los sacrificios, una doble atajada en el Estadio Akron parece apenas un nuevo desafío en una historia que siempre estuvo construida a base de esfuerzo. Como resume su propia madre en el documental: “Ese niño no se rinde nunca”.