El abuelo del portero rojiblanco asistió al partido frente a Corea del Sur y vivió de cerca una de las mejores noches en la carrera de su nieto.

Raúl Rangel vivió una noche inolvidable en el triunfo de México por 1-0 sobre Corea del Sur. El portero de Chivas fue una de las figuras del encuentro gracias a una espectacular doble atajada en los minutos finales que permitió al Tri asegurar la victoria y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, en las tribunas había una persona que probablemente disfrutó ese momento más que nadie.

Antes del partido, Martín Rangel, abuelo del guardameta rojiblanco, fue captado ingresando al Estadio Akron para presenciar el encuentro. En silla de ruedas y acompañado por personal de seguridad, se mostró sonriente y emocionado por la posibilidad de ver a su nieto defender el arco mexicano en una Copa del Mundo. “¿Cómo no voy a estar emocionado?”, respondió entre risas cuando fue consultado por los medios presentes.

Además de compartir su felicidad por el presente del Tala, Martín se animó a pronosticar una victoria de México por 2-1. Aunque el marcador terminó siendo diferente, sí pudo celebrar un triunfo muy importante para el combinado nacional. También aseguró que ya le había tocado ver grandes intervenciones de su nieto, aunque reconoció que hacerlo en un Mundial tiene un significado completamente distinto. “Ahora es un Mundial, cambia mucho”, explicó.

La presencia de su abuelo cobra todavía más relevancia al recordar parte de la historia personal de Raúl Rangel. Durante su infancia en Ciudad Guzmán, el hoy portero de Chivas ayudó a su familia trabajando en distintos oficios para salir adelante. Entre ellos, acompañó a su abuelo vendiendo cocos, una de las muchas actividades que realizó antes de convertirse en futbolista profesional.

Por eso, la imagen de Martín Rangel en las tribunas del Estadio Akron tuvo una carga emocional especial. Décadas después de aquellos años de esfuerzo compartido, abuelo y nieto volvieron a encontrarse en un escenario muy diferente: uno observando desde las gradas y el otro convirtiéndose en héroe de México en una Copa del Mundo.

El partido del Tala Rangel vs. Corea del Sur