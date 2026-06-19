La Selección Mexicana aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron. La victoria tuvo un marcado protagonismo rojiblanco, ya que Luis Romo marcó el único gol del encuentro y Raúl Rangel volvió a ser determinante bajo los tres palos para mantener la ventaja en los minutos finales.

Luis Romo le dio la clasificación a México

El futbolista de Chivas, Luis Romo, fue una de las grandes sorpresas en la alineación de Javier Aguirre después de no haber tenido minutos en el debut ante Sudáfrica. El mediocampista de Chivas respondió con el gol de la victoria y recibió el respaldo inmediato de su club. Horas después del encuentro, las redes sociales rojiblancas compartieron un mensaje que muchos interpretaron como una defensa de las declaraciones que había realizado días atrás: “Obligados a ganar” acompañado por una cruz roja, y “Salir a ganar” junto a una marca de aprobación verde.

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Raúl Rangel también fue figura

El portero de Chivas, Raúl Rangel, tuvo una intervención decisiva para sostener la victoria mexicana frente a Corea del Sur. Al minuto 86 protagonizó una doble atajada que evitó el empate y permitió que el Tri asegurara su boleto a los dieciseisavos de final. Tras el encuentro, Rangel explicó la acción: “Fue muy rápido, fue reacción pura, solo recuerdo el impacto de mi compañero y yo teniendo el balón. Estuve concentrado y aparecí en un momento en que el equipo me necesitó”. Además, Javier Aguirre destacó su actuación al afirmar: “Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices”.

Jordan Carrillo cumple el sueño de llegar a Chivas

Uno de los nuevos refuerzos rojiblancos, Jordan Carrillo, platicó en ChivasTV y reveló que estuvo muy cerca de llegar al club varios años atrás. “Antes de irme a Santos vine a Chivas a hacer pruebas y quedé. Me dijeron que en seis meses me hablaban para quedarme, pero cuando volvieron a buscarme yo ya había firmado”, contó Carrillo. El mediocampista reconoció que cuando apareció nuevamente la oportunidad no dudó: “Cuando me dijeron del interés de Chivas les dije que sí de inmediato”.

Kevin Castañeda explicó por qué eligió a Chivas

El exfutbolista de Xolos, Kevin Castañeda, también compartió detalles sobre su llegada al Guadalajara y destacó el estilo de juego impulsado por Gabriel Milito. “Me gusta mucho la idea de juego, me encanta. Nunca cambian su manera de jugar. Su manera de ganar la quieren hacer jugando bien, de visitante o de local”, señaló. Además, reveló que ya existía interés mutuo desde mercados anteriores y que siempre consideró al Guadalajara como el club de sus sueños.

Todos los convocados a la pretemporada de Chivas

Chivas ya definió el grupo de futbolistas que iniciará los trabajos de preparación para el Apertura 2026. Además de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, aparecen varios jóvenes que buscarán convencer al cuerpo técnico, entre ellos Sergio Aguayo, Leonel Calderón, Johan Orozco, Hugo Mata, Jesús Hernández, Carlos Hernández y Vladimir Moragrega. La principal ausencia será Efraín Álvarez, quien continúa recuperándose de una intervención quirúrgica y no podrá iniciar la pretemporada junto al resto del plantel.