Raúl Rangel fue clave para que México se quede con la victoria ante Corea del Sur. Tras el partido, Álvaro Morales se rindió ante el Tala en redes sociales.

La Selección Mexicana vivió una verdadera fiesta luego de que se haya clasificado a los 16avos de Final del Mundial 2026 tras superar a Corea del Sur por 1-0. Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Álvaro Morales festejó en redes sociales la brutal atajada de Raúl Rangel ante el coreano Cho Guesung.

No hay dudas de que el encuentro que se vivió en el Gigante de Zapopan fue muy trabado debido a que el seleccionado asiático manejó los hilos del partido, pero poco pudo hacer para marcar la diferencia ante un Tri que mostró una férrea marca. En el minuto 50, Luis Romo logró conectar un balón que dejó flotando Kim Seunggyu para anotar el 1-0 de la victoria.

Sin embargo, a cuatro minutos del final llegó un centro para que Cho Guesung cabeceara solo entre Edson Álvarez y Johan Vázquez. Cuando todos vimos el empate, Raúl Rangel reaccionó de la mejor manera para detener el remate a quemarropa y luego reincorporarse para que en el rebote no cayera el gol.

Raúl Rangel mantuvo en cero la portería de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Allí, en la portería que defiende cada fin de semana, se terminó el partido y a Álvaro Morales, reconocido periodista de América, no le quedó otra opción que aplaudir y agradecer por la atajada del Tala. “Al fin, Tala. Al fin”, escribió en X el reconocido conductor de ESPN.

Javier Aguirre habló de Raúl Rangel

Luego de lograr la clasificación a 16avos de Final del Mundial, Javier Aguirre habló de Raúl Rangel. “Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices”, comentó el Vasco luego de la victoria de México ante Corea del Sur.