Todos los detalles para que no te pierdas el último partido de la fase de grupos con la presencia de los rojiblancos.

La Selección Mexicana volverá a la cancha del Estadio Azteca para encarar su tercer y último partido de la fase de grupos en esta Copa del Mundo 2026 cuando reciban a Chequia, en un duelo en el que el Tricolor debe de conseguir el triunfo de forma casi obligada para seguir haciendo historia.

La escuadra mexicana llega a este partido con el ánimo a tope con la calificación amarrada a la siguiente instancia tras el sufrido triunfo sobre Corea del Sur, en donde Luis Romo y el Tala Rangel fueron los héroes de la noche.

México necesita amarrar el liderato del grupo para poder mantenerse en el Estadio Azteca para los Dieciseisavos de Final e inclusive, en caso de avanzar de dicha instancia, también podría jugar ahí los Cuartos de Final.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs. Chequia?

El último partido de la fase de grupos se disputará el próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el partido entre México y Chequia?

El siguiente duelo del Tricolor contará con muchas alternativas para seguir el partido de forma gratuita, ya que será transmitido por Canal 5 y Azteca 7 de la televisión abierta. Recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

¿Cómo quedó el Grupo A del Mundial 2026?