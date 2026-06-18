El Guadalajara tuvo que desembolsar cinco millones de dólares por un jugador que ya habían aceptado en sus fuerzas básicas. ¿Qué pasó?

Jordan Carrillo es el flamante refuerzo de Chivas para el Apertura 2026 en una negociación que rondó los 5 millones de dólares, cantidad que el Rebaño pudo ahorrarse si hubieran hecho una llamada telefónica hace algunos años.

El nuevo futbolista del Guadalajara reveló que hizo pruebas para quedarse en las fuerzas básicas rojiblancas, en las cuales fue aceptado; sin embargo, le pidieron seis meses de espera para poder registrarlo. Por el temor de que nunca le llamaran, se puso a prueba en Santos Laguna y le aceptaron de inmediato.

Lo curioso es que después de firmar con los Guerreros, el chiverío se puso en contacto unas horas después para registrarlo, aunque ya no lo pudieron hacer debido a que ya tenía contrato firmado con los Albiverdes.

“Sí. De chiquito, antes de irme a Santos vine a Chivas a hacer pruebas y quedé, me dijeron que en seis meses me hablaban para quedarme. Al final de cuentas yo era de que me quedé en un equipo para dar el proceso, había ido a Santos.

“Ya no tuvieron comunicación conmigo (pensé) y me fui a Santos. Me acuerdo que llegué un domingo a Santos, firmé. Por ahí del lunes o martes me hablaron de Chivas, pero ya había firmado”, recordó el mediocampista tapatío.

Jordan Carrillo reveló que se complicó el fichaje con Chivas

“Mi representante me dijo, me llamó que estaba el interés. Cuando me dijo, me emocioné y le dije, sí, claro que quiero ir y empezaron las negociaciones. Se trabó un poquito, pero a final de cuentas se dio y gracias a Dios estoy aquí“, concluyó el nuevo elemento del Rebaño.