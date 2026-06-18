El nuevo futbolista del Guadalajara reconoció que hubo acercamientos en otro mercado de fichajes con el Rebaño, además de su promesa de incrementar su nivel.

Kevin Castañeda sigue presumiendo su felicidad por formar parte del equipo más importante de México, por lo que otorgó una entrevista a Chivas TV en donde fue cuestionado sobre qué le llamaba la atención del sistema de Gabriel Milito, enalteciendo la intensidad que presumen en cualquier cancha de la Liga MX.

“Su idea de juego. La idea que ellos tienen, me encanta. Por más que el rival esté replegado, jueguen espejo o mano a mano, nunca cambian su manera de jugar. Lo que yo entiendo, su manera de ganar la quieren hacer jugando bien, estando de visita o de local. La intensidad que le dan al futbol y el trato que le dan a la pelota, siento que fue una parte fundamental para decidir y venir aquí.

“Vengo a sumar lo que me pidan. De verdad quiero hacer historia con este equipo y qué más que es jugando bien, eso es lo que me encanta de estas Chivas, les gusta jugar a la pelota, son protagonistas, les gusta tener el protagonismo con la pelota“, explicó en entrevista con Chivas TV.

El exjugador de los Xolos de Tijuana reveló que ya se había suscitado un acercamiento por parte del Guadalajara en otro mercado de fichajes; sin embargo, las cosas no avanzaron, por lo que en esta ocasión autorizó a su representante para que cerrara el acuerdo a la brevedad.

“En el otro mercado hubo un acercamiento, no se hizo tan formal y siempre le decía a la gente que trabajaba: ‘busca la manera de llegar a Chivas’ porque es un sueño de niño que tengo, el estar con ele quipo al que le voy, con el que crecí.

“Siempre estuvo esa esperanza de que pudiera llegar y llegó ahorita que estaba en Selección. Estaba en la concentración, me marcaron y me dijeron: hubo un acercamiento, hay mucho interés. ¿Qué opinas? No le dije nada, ciérralo mañana“, recordó el nuevo futbolista rojiblanco.

Kevin Castañeda, convencido de que va a subir su nivel en Chivas

“Muy feliz, muy ilusionado. Era algo que venía trabajando para este nuevo reto, creo que me agarra en una muy buena forma. No quiero decir la mejor, porque sé que estando aquí mi nivel va a subir. Contento de saber cómo es estar en Chivas”, concluyó el futbolista rojiblanco.