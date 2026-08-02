Chivas Femenil recibe a Querétaro en el inicio del Apertura 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias del partido.

Chivas Femenil tendrá su debut en el Apertura 2026 por la jornada uno ante Querétaro en el Estadio Akron. El equipo de Antonio Contreras llega con la presión de comenzar a dar resultados en este campeonato.

Alineación de Chivas Femenil