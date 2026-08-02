Chivas Femenil tendrá su debut en el Apertura 2026 por la jornada uno ante Querétaro en el Estadio Akron. El equipo de Antonio Contreras llega con la presión de comenzar a dar resultados en este campeonato.
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Chivas Femenil vs. Querétaro: goles, polémicas, videos, resumen y declaraciones por la Jornada 1 del Clausura 2026
Chivas Femenil recibe a Querétaro en el inicio del Apertura 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias del partido.
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