El Guadalajara Femenil confirmó los números que utilizará cada futbolista, en donde además de las tres refuerzos se confirmó la presencia de dos jugadoras de fuerzas básicas.

Chivas Femenil se reporta listo para hacer su presentación oficial en el Apertura 2026, por lo que la directiva rojiblanca encabezada por Nelly Simón hizo oficial la lista de dorsales que ocupará cada una de las futbolistas rojiblancas a lo largo del próximo semestre, en donde destacaron los nombres de Natalia Colín, Natalia Mauleón y Heidi González.

En el Guadalajara se realizaron muchas adecuaciones dentro del plantel, por lo que varios números quedaron disponibles, en donde algunas de las nuevas futbolistas rojiblancas tuvieron más opciones para utilizar en este semestre, el cual será su primero como jugadoras rojiblancas.

Según dio a conocer el club, Heidi González se quedará con el 1 que dejó vacante Celeste Espino; Natalia Colín ahora usará el número 4 que portaba Kinberly Guzmán y Natalia Mauleón portará el 14 que dejó disponible Joselyn de la Rosa.

La buena noticia en el chiverío femenil es que parece ser que Antonio Contreras por fin dará oportunidades a las canteranas de fuerzas básicas, en donde Mía Urbano y Emma Cordulack de la Sub 19 estarían ascendiendo regularmente al equipo de primera división, en donde portarían los dorsales 76 y 77, respectivamente.

¿Cuáles serán los dorsales de las jugadoras de Chivas Femenil en el Apertura 2026?

1 – Heidi González

2 – Jaqueline Rodríguez

3 – Damaris Godínez

4 – Natalia Colin

5 – Cristina Ferral

8 – Carolina Jaramillo

9 – Gabriela Valenzuela

10 – Adriana Iturbide

12 – Blanca Félix

13 – Mayra Pelayo

14 – Natalia Mauleón

16 – Eva González

17 – Natalia Villarreal

19 – Valeria Alvarado

21 – Samantha López

22 – Denise Castro

23 – Jasmine Casarez

24 – Alicia Cervantes

25 – Joseline Montoya

30 – Viridiana Salazar

76 – Mia Urbano

77 – Emma Cordulack

Las altas y bajas que registró Chivas Femenil en este mercado de fichajes

¿Cuándo debutará Chivas Femenil en el Apertura 2026 contra Querétaro?

El Guadalajara Femenil volverá a la actividad después de tres meses de ausencia y hará su presentación en el Apertura 2026 este domingo 2 de agosto en la cancha del Estadio Akron cuando reciban al Querétaro en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.