El Loco recordó su paso por el Guadalajara como entrenador; sin embargo, sabe que será una misión casi imposible el poder vencer al Rebaño de Gabriel Milito.

Chivas no solamente se ha convertido en contendiente al título del Apertura 2026 por tener el plantel más caro de toda la Liga MX, sino por el estilo de juego que le ha impregnado Gabriel Milito, el cual ya tendría sumamente intimidado al Puebla que dirige el exentrenador rojiblanco, Gerardo Espinoza.

El Loco concedió una entrevista en donde al ser cuestionado sobre qué opinaba del Guadalajara, su siguiente rival en el torneo local, el timonel de la Franja destacó la continuidad que se ha presentado en el Rebaño a diferencia de los camoteros que recién están iniciando un nuevo proceso bajo su tutela, admitiendo que buscarán el triunfo, aunque sabe que será muy difícil conseguir los tres puntos.

“Es un equipo que viene ya estructurado bastante bien, obteniendo grandes resultados. Ya tiene un estilo de juego marcado con este técnico y con esta clase de jugadores que me parece que son de los mejores que hay en el torneo. Va a ser un partido muy complicado porque son un equipo más estructurado, más complementado y nosotros estamos en construcción.

“Sin embargo, nosotros tenemos que pelear en cada uno de los partidos y buscar la victoria en cada uno de ellos. ¿Difícil? Claro que va a ser exageradamente difícil”, explicó el entrenador de la escuadra de la Franja en entrevista con Fox Deportes.

¿Cómo le va a Gerardo Espinoza en el Puebla?

El entrenador que hizo campeón al Tapatío en el Clausura 2023 recién tomó las riendas de la escuadra de la Franja para este Apertura 2026, en donde apenas ha dirigido dos partidos, en donde ha ido dejando buenas impresiones al derrotar al FC Juárez en la jornada 1 y perder contra Cruz Azul por marcador de 2-1, pese a empezar ganando el partido.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.