Chivas Femenil está a solo unos días de volver a la actividad oficial. El conjunto rojiblanco debutará el próximo domingo 2 de agosto en el Estadio Akron frente a Querétaro, en un Apertura 2026 que estará marcado por una importante reestructuración deportiva.
La directiva, encabezada por Nelly Simón, decidió mantener el proyecto de Antonio Contreras pese al malestar que generó entre un sector de la afición la eliminación del torneo pasado, apostando por una renovación de la plantilla antes que por un cambio en el banquillo.
El Guadalajara afrontó la pretemporada con varios movimientos en su plantel. El club oficializó las salidas de Celeste Espino, Casandra Montero, Kimberly Guzmán, Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias, mientras que incorporó a Heidi González, Natalia Mauleón y Natalia Colin para fortalecer distintas zonas del equipo. La intención es dotar de mayor competencia interna a una plantilla que buscará volver a pelear por el título de la Liga MX Femenil.
El Apertura 2026 también estrenará un nuevo formato de competencia. Los 18 equipos fueron divididos en dos grupos con tres tiers cada uno. Chivas quedó ubicado en el Tier 1 del Grupo B, por lo que disputará ocho partidos frente a los equipos de su sector y cuatro encuentros intergrupales, dos ante rivales de cada uno de los tiers del Grupo A. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Liguilla, donde los cruces serán entre sectores: el primero del Grupo A enfrentará al cuarto del Grupo B, el segundo al tercero y así sucesivamente.
En cuanto al calendario, el Rebaño comenzará su participación como local frente a Querétaro y una semana después visitará a Puebla. Los partidos más esperados llegarán más adelante en el campeonato: el Clásico Tapatío se disputará el viernes 4 de septiembre, cuando visite al Atlas en el Estadio Jalisco, mientras que el Clásico Nacional frente al América será el viernes 6 de noviembre en el Estadio AKRON, compromiso con el que cerrará la fase regular del torneo.
El calendario completo de Chivas Femenil para el Apertura 2026
- Jornada 1: Querétaro vs Chivas Femenil | Domingo 2 de agosto | 5:06 PM | Estadio AKRON
- Jornada 2: Puebla vs Chivas Femenil | Domingo 9 de agosto | 12:00 PM | Estadio Cuauhtémoc
- Jornada 3: Chivas Femenil vs Atlético de San Luis | Domingo 16 de agosto | 5:00 PM | Estadio AKRON
- Jornada 4: Pachuca vs Chivas Femenil | Domingo 23 de agosto | 4:00 PM | Estadio Hidalgo
- Jornada 5: Chivas Femenil vs Pumas | Domingo 30 de agosto | 5:06 PM | Estadio AKRON
- Jornada 6: Atlas vs Chivas Femenil | Viernes 4 de septiembre | 8:06 PM | Estadio Jalisco
- Jornada 7: Chivas Femenil vs Rayadas | Sábado 12 de septiembre | Hora por definir | Estadio AKRON
- Jornada 8: Tijuana vs Chivas Femenil | Sábado 19 de septiembre | 5:06 PM (HC) | Estadio Caliente
- Jornada 9: Cruz Azul vs Chivas Femenil | Viernes 25 de septiembre | 7:00 PM | Estadio Centenario
- Jornada 10: Chivas Femenil vs Juárez | Domingo 4 de octubre | 5:00 PM | Estadio AKRON
- Jornada 11: Chivas Femenil vs Necaxa | Domingo 18 de octubre | 12:06 PM | Estadio AKRON
- Jornada 12: Atlante vs Chivas Femenil | Lunes 26 de octubre | 3:45 PM | CAR Atlante
- Jornada 13: Toluca vs Chivas Femenil | Viernes 30 de octubre | 6:00 PM | Estadio Nemesio Diez
- Jornada 14: Chivas Femenil vs América | Viernes 6 de noviembre | 9:10 PM | Estadio AKRON