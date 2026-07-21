Bruno Hernández, periodista deportivo especializado en la Liga MX Femenil, compartió con Rebaño Pasión los detalles de su trayectoria profesional, desde los sueños que tuvo en su juventud hasta el momento en que descubrió que el periodismo deportivo era el camino que quería seguir. Durante la entrevista, recordó que antes de dedicarse a los medios imaginaba un futuro muy distinto.

El comunicador reveló que su primera aspiración era convertirse en chef e incluso contempló ingresar al Colegio Militar. Sin embargo, diferentes circunstancias cambiaron por completo el rumbo de su vida hasta llevarlo al periodismo deportivo, una profesión en la que hoy es una de las voces más reconocidas en la cobertura del futbol femenil en México.

“Yo quería ser al principio chef, después me quería meter al Colegio Militar, pero pues no se me dio porque no soy una persona apta en el tema de la altura. Y pues nada, o sea, un día mi mamá estaba viendo el programa de Fútbol Picante y José Ramón Fernández salió a decir que tenía una escuela y mi mamá me llamó y me dijo: ‘Oye, tú deberías estar ahí’. Y desde ese momento se me metió la idea de querer estar en esa escuela y, pues, prácticamente empezar una carrera en lo que es el periodismo deportivo y se fue dando“, mencionó.

¿Por qué decidió especializarse en la Liga MX Femenil?

Bruno Hernández explicó cómo nació su interés por especializarse en la Liga MX Femenil, una fuente que ha seguido durante más de una década y que le ha permitido consolidarse como uno de los principales referentes en la cobertura de esta rama.

“Mira, yo llevo en el tema del fútbol femenino aproximadamente cubriéndolo 13, 14 años. O sea, desde que yo iba en la prepa en la José Ramón Fernández empecé. Mi primer contacto con el futbol femenino un torneo que se llama Homeless World Cup. Ahí comencé a ver por primera vez el futbol femenino“,finalizó.

Es así que con más de una década siguiendo de cerca el desarrollo del futbol femenil, Bruno Hernández se ha consolidado como uno de los periodistas especializados más reconocidos en la Liga MX Femenil. Su historia demuestra que un cambio inesperado puede convertirse en el inicio de una carrera exitosa.