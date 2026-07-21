El Pájaro salió cedido para sumar experiencia en Primera División y poco a poco comienza a hacerse un lugar en los Rayos.

Mientras algunos exjugadores de Chivas ya se consolidan como titulares en otros equipos de la Liga MX, otros todavía atraviesan una etapa de crecimiento. Ese es el caso de Francisco Méndez, defensor central de 21 años que pertenece al Guadalajara y que actualmente juega a préstamo en Necaxa.

Considerado durante años una de las promesas defensivas más interesantes de la cantera rojiblanca, “Pájaro” Méndez fue una pieza importante del Tapatío antes de salir cedido a Aguascalientes. Su perfil de central zurdo, su capacidad para salir jugando desde el fondo y su presencia física lo convirtieron en un futbolista seguido de cerca por la institución, aunque finalmente se optó por darle rodaje fuera de Verde Valle.

Francisco Méndez todavía pertenece a Chivas (Imago7)

Su adaptación a la Liga MX ha sido gradual. Durante el Clausura 2026 disputó cuatro partidos con Necaxa, aunque lo más llamativo es que tres de esas apariciones llegaron en la recta final del torneo. Además, dos de ellas fueron como titular en compromisos de máxima exigencia frente a Tigres y Cruz Azul, una señal de la confianza que comenzó a ganar dentro del cuerpo técnico.

Las señales también parecen positivas en este inicio de semestre. En la Jornada 1 del Apertura 2026, Necaxa derrotó 2-1 al Atlante y Francisco Méndez volvió a tener participación. Aunque comenzó el encuentro en el banco de suplentes, ingresó durante la segunda mitad en sustitución de Agustín Oliveros, sumando minutos desde el primer partido del campeonato.

Por ahora, Méndez sigue construyendo su camino lejos de Chivas. Sin el protagonismo mediático de otros canteranos, pero con una progresión constante, el central jalisciense parece estar aprovechando la cesión en Necaxa para acumular experiencia y acercarse cada vez más al nivel que algún día podría permitirle regresar a Guadalajara con mayores credenciales para competir por un lugar en el primer equipo.

Diego Ochoa también está cedido en Necaxa

Otro caso similar es el de Diego Ochoa, zaguero de 20 años formado en las Fuerzas Básicas de Chivas y considerado durante mucho tiempo una de las mayores promesas defensivas de la institución. El central llegó a debutar en Primera División bajo las órdenes de Óscar García Junyent y también ha sido un habitual en las selecciones juveniles de México, incluyendo su participación en el Mundial Sub-20 disputado este año.

Tras pasar el último año cedido en FC Juárez sin lograr consolidarse, volvió a salir a préstamo rumbo a Necaxa para el Apertura 2026. Sin embargo, todavía no pudo estrenarse con los Rayos, ya que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub-20, que disputa el Premundial de la Concacaf en busca de un boleto para la próxima Copa del Mundo de la categoría.