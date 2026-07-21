Tras salir de Chivas a finales de 2025, Raúl Martínez encontró en Necaxa la continuidad que nunca tuvo en Guadalajara y hoy es titular fijo en la Liga MX.

Raúl Martínez, defensor de 23 años formado en la cantera de Chivas, nunca logró establecerse como una pieza importante dentro del primer equipo rojiblanco. Sin embargo, su situación cambió por completo tras su salida a Necaxa, donde se ha convertido en un futbolista habitual dentro de la Liga MX.

El central sonorense realizó prácticamente todo su proceso de formación en Verde Valle y alcanzó a debutar en Primera División después de destacar con el Tapatío. Aunque llegó a ser considerado una de las promesas defensivas del club, lesiones, la falta de continuidad y rendimientos decepcionantes le impidieron ganarse un lugar fijo en Guadalajara, por lo que terminó saliendo en el intercambio que llevó a Ángel Chávez al Rebaño.

Raúl Martínez se consolida como titular en Necaxa (Imago7)

La apuesta de los Rayos por Martínez ha dado resultados. Durante el Clausura 2026 disputó 14 de los 17 partidos de la fase regular, todos ellos dentro de un tramo en el que se consolidó como titular habitual del equipo. Su presencia se volvió constante en la zaga necaxista y terminó siendo uno de los futbolistas con más participación dentro de la línea defensiva.

Lejos de tratarse de una racha pasajera, la confianza se mantuvo para el inicio del Apertura 2026. Raúl Martínez volvió a aparecer como titular en la Jornada 1 y disputó los 90 minutos en la victoria por 2-1 frente al Atlante, confirmando que hoy es una de las piezas más importantes del esquema de Necaxa.

Imagen generada con IA Chat GPT.

¿Cómo le va a Ángel Chávez en Chivas?

Del otro lado de la operación aparece Ángel Chávez, defensor de 21 años que llegó procedente de Necaxa como parte del intercambio entre ambos clubes. Aunque su proceso todavía se encuentra en una etapa temprana, el central ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo rojiblanco.

Ángel Chávez ya debutó con Chivas en un Clásico Nacional (Imago7)

Su estreno se produjo en una victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional, encuentro en el que ingresó durante los minutos finales. Posteriormente ha seguido apareciendo en convocatorias, integrando en varias ocasiones el banco de suplentes del primer equipo.

Chávez realizó la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito, una señal de que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución. Mientras tanto, su actividad principal continúa estando en el Tapatío, donde ya acumula 11 partidos y un gol, consolidándose como una de las apuestas defensivas más interesantes de la institución para el futuro cercano.