Chivas Femenil se prepara para enfrentar el Apertura 2026. En el primer amistoso, el Guadalajara confirmó que Jaqueline Rodríguez disputó su primer amistoso tras una dura lesión.

Chivas Femenil comenzó con su preparación para el Apertura 2026 con el primer amistoso de pretemporada. En la primera alineación de Antonio Contreras, el Guadalajara confirmó el regreso de Jaqueline Rodríguez. La defensa volvió a los campos de juego tras un largo tiempo de inactividad por una lesión ligamentaria.

No hay duda de que el Rebaño Sagrado ha quedado a deber desde que el entrenador español se hizo cargo del equipo. Con su llegada al banquillo, el Guadalajara logró solamente avanzar a semifinales y pudo quedarse con dos Clásicos Nacionales ante América. Sin embargo, siempre quedó lejos de la Final.

Para el Apertura 2026, Chivas Femenil comenzó su pretemporada con una gran cantidad de críticas de la afición contra Antonio Contreras y Nelly Simón. Entre los principales señalamientos se encuentra la falta de refuerzos y la salida de jugadoras que habían recibido pocas oportunidades a lo largo del último año.

Jaqueline Rodríguez volvió a jugar en Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto hostil, las rojiblancas llevaron adelante su primer amistoso de pretemporada ante León. En la primera alineación, el Guadalajara confirmó que Jaqueline Rodríguez está de vuelta luego de haber sufrido una lesión ligamentaria que la dejó marginada del equipo desde mayo del 2025.

La primera alineación de Chivas Femenil en la pretemporada

Para enfrentar a León, Antonio Contreras decidió iniciar con Blanca Felix en la portería, en defensa Natalia Villareal, Jaqueline Rodríguez, Cristina Ferral y Samantha López; en el medio Eva González, Bethzabeth Barrón, Valeria Alvarado; y en el ataque Jaquilene Montoya, Adriana Iturbide y Mia Urbano.

Ya en el segundo tiempo Heidi González, Gabriela Valenzuela, Viridiana Salazar, Carolina Jaramillo, Jasmine Casarez y Licha Cervantes, mientras que en el tercer tiempo ingresaron Mayra Pelayo, Ananda Gómez, Sophia Tinoco, Fátima Lino y Hilary Delgado.