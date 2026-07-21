Chivas se prepara para enfrentar a FC Juárez en el Estadio Akron por el Apertura 2026. En medio de este panorama, confirman que Hormiga regresará al once titular del Guadalajara.

Chivas viene de sufrir una durísima derrota ante Toluca en el inicio del Apertura 2026 por la jornada uno. De cara al partido ante FC Juárez, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que Gabriel Milito tendría definido enviar de inicio a Armando González para el juego en el Estadio Akron.

La titularidad de Ángel Sepúlveda ante los Diablos Rojos era merecida porque era el primer suplente de la Hormiga y en la Liguilla se hizo cargo de un puesto en el que el canterano no paraba de destacar. Sin embargo, hasta su expulsión no terminó de marcar la diferencia para que el Rebaño Sagrado llegara al empate ante los escarlatas.

La gran pregunta que surge de cara al partido ante FC Juárez es si Armando González irá de inicio en el Estadio Akron. En su canal de YouTube, José María Garrido reveló que es un hecho que la joya rojiblanca será titular para enfrentar a los Bravos en el Gigante de Zapopan por la jornada dos del Apertura 2026.

Armando González sería titular ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Está más que confirmado el regreso de Armando González que en el partido del próximo fin de semana seguramente lo veamos de inicio. La más importante porque el Cuate Sepúlveda se fue expulsado ante el cuadro de Toluca”, confirmó Chema en su canal de YouTube. A su vez, afirmó que su vuelta también se justifica porque es el referente del ataque rojiblanco y que ante Toluca el equipo se mostró mejor.

Fernando González no jugaría en Chivas vs. FC Juárez

Uno de los futbolistas que sería sacrificado en Chivas para enfrentar a FC Juárez de local sería Fernando el Oso González, gran responsable del segundo gol que recibió el Guadalajara ante Toluca. Según lo informado por Ricardo Durán, su lugar sería tomado por Jordan Carrillo para que en la contención acompañe a Kevin Castañeda.

Estadísticas proporcionadas por Opta. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante FC Juárez?

Teniendo en cuenta la información de esta mañana de Ricardo Durán, Chivas saldría al campo de juego con su 5-4-1. De esta manera, el once titular estaría conformado por Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo o Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Armando González.