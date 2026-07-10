La llegada del defensor del Guadalajara a la escuadra de los Bravos no tiene nada qué ver con el mediocampista fronterizo, con el cual se suscitó una situación particular cuando su nombre se relacionó con el Rebaño Sagrado.

El mercado de fichajes continúa abierto dentro de la Liga MX de cara al arranque del Apertura 2026, en donde uno de los nombres que más se ha relacionado con Chivas en los meses recientes es el de Denzell García del FC Juárez, por lo que algunos aficionados se cuestionan si la llegada de Gilberto Sepúlveda a ese club podría facilitar el traspaso del canterano de los Bravos.

La llegada del Tiba a la frontera desató nuevas teorías y revivió la esperanza de algunos aficionados de poder contar con el mediocampista en las filas del Guadalajara; sin embargo, la negociación por el defensor rojiblanco nada tendría que ver con alguna otra conversación por otro futbolista.

El reportero de As México, César Huerta, destapó que mientras FC Juárez mantenga el precio de 10 millones por la carta de Denzell García, el Rebaño no lo buscará, aunque destapó que el rumor que corrió hace semanas de que ya había negociaciones encaminadas fue una mentira difundida por representantes que querían subirlo a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“Si hay que pagar 10 millones por él, Chivas no lo va a pagar. La salida del Tiba no significa que el Guadalajara reactive cualquier tipo de interés por Denzell García. La ves anterior había un interés, pero nunca hubo una negociación.

“Según gente que está muy enterada en este tipo de temas, había una intención de ayudarle al futbolista a que pudiera colarse a la lista final de la Copa del Mundo. El juego de promotores es muy cabrón (…) Alguien quería echarle la mano a Denzell, que estaba con los futbolistas que estaba como sparring en Selección, para que se quedara”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles fueron los números de Denzell García en el Clausura 2026?

Denzell García se consolidó como mediocampista de Primera División bajo la tutela de Pedro Caixinha en la escuadra de Bravos, convirtiéndose en un hombre infaltable en su alineación titular durante todo el Clausura 2026, lo que le abrió las puertas a acudir como sparring con la Selección Nacional al arranque de la concentración larga que se suscitó antes de la Copa del Mundo.

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¿Cuáles son los jugadores en Chivas que juegan como mediocampistas defensivos?

Gabriel Milito tiene una extensa baraja de candidatos para poder desempeñarse en esa zona del campo de manera natural; sin embargo, a algunos de ellos los fue colocando como defensas centrales durante el Clausura 2026 con la intención de que le ayudaran a sacar de forma más limpia el balón desde atrás para construir futbol ofensivo.