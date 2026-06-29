Uno de los jugadores que varios clubes quieren para el Apertura 2026 es Denzell García. Chivas es uno de ellos, pero revelan cuánto está dispuesto a pagar por el mediocampista de los Bravos.

De cara al Apertura 2026, Chivas ya hizo su trabajo debido a que logró cerrar dos importantes fichajes: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. La gran pregunta que surge es si el Guadalajara irá finalmente por Denzell García para este torneo. En medio de la gran cantidad de especulaciones que han surgido, César Huerta reveló que el Rebaño Sagrado solo irá por el mediocampista si FC Juárez pide entre cinco y seis millones de dólares.

Es un hecho que uno de los puestos a reforzar para el siguiente torneo es en la contención, debido a que Fernando González dejó dudas y no hubo un refuerzo de calidad para reemplazarlo. Luis Rey y Samir Inda se quedarían en el primer equipo para competirle ese lugar al Oso, quien parece ser inamovible para Gabriel Milito.

Mientras se especula sobre lo que podría suceder en el once titular de Chivas, la afición se pregunta si la directiva rojiblanca irá o no por Denzell García ante la salida de Gilberto Sepúlveda. En medio de los rumores que volvieron a reflotar, más de un insider del Rebaño Sagrado confirmó que la directiva no envió ninguna oferta por él.

Denzell García de momento no llega a Chivas.

Sin embargo, César Huerta reveló en su canal de YouTube que la directiva rojiblanca estaría dispuesta a volver a sentarse a negociar sólo si desde los Bravos deciden bajar el precio de venta de diez millones de dólares a entre cinco y seis millones. De darse esta situación hipotética, el Rebaño Sagrado buscaría poner al Tiba como parte de pago.

¿Por qué Chivas se bajó de la negociación por Denzell García?

Como decíamos al inicio, Chivas estaba muy interesado en quedarse con el fichaje de Denzell García para el Apertura 2026. Sin embargo, la directiva decidió bajarse porque consideraba que los 10 millones de dólares que exigían la directiva de los Bravos eran muy altos.